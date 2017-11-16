Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет доказательств сговора США и «Исламского государства». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас нет доказательств, что здесь имел место какой-то сговор», – сказал он.

14 ноября министерство обороны России написало в твиттере, что у ведомства есть «неоспоримое подтверждение» того, что США прикрывает отряды ИГИЛ. Основатель проекта Bellingcat Эллиот Хиннгис обратил внимание, что среди «доказательств» оказался скриншот из игры.

Минобороны после этого удалило публикацию, пояснив, что снимки прикрепил «гражданский сотрудник».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что нет «ничего страшного» в ошибке министерства. «Ошибки случаются и ничего страшного нет, если они своевременно корректируются», – сказал он.