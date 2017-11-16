Верховный суд сократил на два года наказание жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за SMS в Грузию накануне российско-грузинского конфликта в 2008 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Верховный суд изменил приговор, снизив Тутисани наказание с шести лет заключения до четырех лет и одного месяца колонии», – сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Тутисани заявил, что она отбыла почти весь срок и через десять дней ее освободят.

В июле президент России Владимир Путин помиловал еще двух жительниц Сочи – Марину Джанджгаву и Анник Кесян. В марте президент помиловал помиловал Оксану Севастиди. Всех их признали виновными в госизмене.

Всего правозащитникам известно о десяти осужденных по делу о госизмене за SMS.