Сделать невозможное за короткий срок – девиз многих успешных проектов. Вместе с Промсвязьбанком рассказываем, как достичь высокого результата и за две недели, и за сто дней. Новая кредитная карта от ПСБ «100+», у которой льготный период – всегда сто один день – позволяет запланировать почти любое великое дело или просто реализовать давний план.

Электростанция за 100 дней

Помимо электромобилей, компания Илона Маска строит энергохранилища Tesla Powerpack. Крупнейшее из них (и даже – крупнейшее в мире) она предложила возвести в Южной Австралии. Литий-ионный аккумулятор мощностью 100 мегаватт, заряжающийся от ветряной станции, мог бы решить проблемы региона с электричеством в пиковые часы. Весной местный предприниматель Майк Кэнон-Брукс спросил Маска в твиттере: правда ли, что его компания сможет построить это энергохранилище за сто дней? Маск ответил, что если строители не уложатся в срок, то штат получит объект бесплатно. Летом Tesla выиграла тендер на строительство, которое должно было завершиться к 1 декабря. И компания успела: объект был готов за неделю до заявленного срока.

Совет. Маск часто ставит трудновыполнимые задачи, а если кто сомневается в нем – смело предлагает пари. Дать публичное обязательство сделать что-то в срок (хотя бы и в фейсбуке) – лучший способ подстегнуть себя успеть к дедлайну. На этом построены многие советы по достижению цели: смотрите, например, программу Владимира Герасичева «Держать слово».

Четыре альбома за два дня

Американский трубач Майлз Дэвис стал основоположником сразу нескольких направлений джаза. За свою жизнь он записал полсотни альбомов и получил девять Grammy. В отличие от музыкантов, которые на запись одного диска тратят по году, он делал записи очень быстро, во время музыкальных сессий – так сохранялся присущий джазу дух импровизации. И если The Beatles записывали «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» 700 часов, то для исторического альбома «Kind of Blue» Дэвису понадобилось лишь девять.

В 1956 году он побил собственный рекорд, записав четыре альбома за два дня. Тогда Дэвис собирался перейти от студии Prestige к Columbia Records, но контракт требовал от него те самые четыре альбома. В итоге появились «Cookin'», «Relaxin'», «Warkin'» и «Streamin'».

Совет. Дэвис подобрал команду из лучших музыкантов и дал им возможность импровизировать. Далеко не все дубли были идеальны, но Дэвис не был перфекционистом и предпочитал естественную экспрессию джаза выверенным нотам. К примеру, он признавал, что не до конца доволен «Kind of Blue», что, впрочем, не помешало пластинке-экспромту стать трижды платиновой. The Beatles – обратный пример. В одном из интервью в 1980 году Джон Леннон сказал: «Я не доволен ни единой чертовой песней, когда-либо записанной The Beatles… Нет ни одной песни, которую я не хотел бы переделать». О чем это говорит? Наше личное восприятие качества может сильно отличаться от того, каким видят результаты нашей работы окружающие. Сверяйте свои ощущения и не давайте перфекционизму затягивать процесс, иначе вы ничего не успеете.

Социальная сеть за месяц

Идея Facebook появилась в Гарварде, где тогда учился будущий основатель социальной сети Марк Цукерберг. Сначала он забавы ради написал сайт, позволяющий выбрать самого привлекательного студента или студентку. Многие были возмущены, но посещаемость зашкаливала, интернет-игрушка стала популярна за пределами университета. Извинившись перед однокурсниками, в январе 2004 года Цукерберг взялся за новый проект. В комнате университетского общежития он написал первую версию Facebook – примерно за месяц. У него действительно был повод спешить. Через неделю трое студентов обвинили его в том, что он сначала предложил им помощь в создании похожего сайта, а сам затянул сроки и воспользовался идеей.

Быстро запустить первую версию сайта и преуспеть предпринимателю помогли особые принципы работы. Он старается сначала делать простые вещи – потом оказывается, что все самое сложное уже позади. Базовая версия социальной сети начала работу сразу, он не стал делать маркетинговые исследования и ждать появления особых технологий. Эта идея создания жизнеспособного продукта очень популярна среди предпринимателей Кремниевой долины: скорость определяет многое в борьбе с десятками конкурентов, делающих примерно то же самое.

Совет. Если вам не хочется браться за скучную часть работы (а без нее не успеть к сроку), воспользуйтесь советом Кевина Систрома, гендиректора Instagram. Он заключает «сделку» с самим собой, обещая заняться скучным, но необходимым делом «всего пять минут». Стоит ли говорить, что через пять минут он уже забывает о сделке, так как целиком погружен в работу.

Новая коллекция одежды за две недели

Марка одежды Zara стала популярной среди покупателей благодаря доступным моделям, повторяющим тренды с подиумов. Каждый год три сотни дизайнеров компании Inditex, управляющей брендом, создают 22 тысячи моделей. И все они поступают в магазины через 2–3 недели после показов мод.

Заметив новые идеи на выставках или подиумах, дизайнеры разрабатывают первые эскизы, по ним делают макеты, тестируют на манекенах. Готовые лекала рассылают на разные фабрики и размещают заказ на той, которая предложит лучшую цену. Благодаря небольшим объемам заказов и локализации производства компания успевает отшивать новые коллекции не только быстрее подиумных дизайнеров (они готовятся к показу несколько месяцев), но и часто обгоняет конкурентов в своем ценовом сегменте. За то же время другие ретейлеры успевают сшить лишь 20% своих изделий. Отлаженная система производства позволяет компании выпускать обновления по сто раз в год, лучшие модели заказываются повторно, от непопулярных избавляются на распродажах.

Совет. Разбивать сложные процессы на составные части – секрет успеха многих компаний и людей. Бывший глава ФРС, экономист Алан Гринспен пошел еще дальше: он дробил само время. Каждый час он делил на 15-минутные промежутки и вместо (к примеру) 8 рабочих часов получал 32 промежутка. Во-первых, это давало ощущение, что времени стало больше. А во-вторых, помогало лучше организовать жизнь и работу: если Гринспен видел пустые четверти, то искал, чем их заполнить.

Новый язык за три месяца

Ирландец Бенни Льюис не только освоил шесть иностранных языков, но и написал книгу о том, как быстро заговорить на новом языке. Он считает, что дойти до уровня B2, позволяющего свободно общаться и читать, можно примерно за три месяца. Для этого не стоит перегружать себя грамматикой, придерживаться строгой методики или учить определенное число слов. Вместо этого лучше начинать говорить с первого дня (и пускай фразы будут построены неправильно – важно выразить мысль или получить нужную информацию). Полезно также слушать иностранное радио и общаться с носителями языка – для этого не обязательно переезжать в другую страну, достаточно уроков по скайпу. Стартовав с практики, можно быстро начать говорить, а со временем освоить более сложные правила грамматики и произношения. Поначалу будет казаться, что выучить язык за сто дней – невыполнимая задача, но ежедневная работа поможет достичь самых трудных целей.

Совет. Одно из правил Льюса можно применить в изучении любого нового навыка: поставьте задачу делать 100 (или даже 200) ошибок в день. Это вроде как не соответсвует здравому смыслу – зато так, сыграв на противоречии, можно заставить себя сделать больше.