В США журналистка Маша Гессен получила Национальную книжную премию (National Book Award) за книгу «Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia). Об этом сообщается на сайте премии.

Гессен выиграла в категории «Нон-фикшн». Вместе с ней номинантами были историк Эрика Данбар (Never Caught: The Washingtons’ Relentless Pursuit of their Runaway Slave, Ona Judge), лауреат Пулитцеровской премии Фрэнсис Фицджеральд (The Evangelicals: The Struggle to Shape America), журналист Дэвид Грэнн (Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI) и историк Нэнси Маклин (Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s Stealth Plan for America, by Nancy MacLean).

Награда считается одной из самых престижных литературных премий в США. Ее вручают с 1936 года.

Книга Гессен посвящена советской перестройке, распаду СССР и событиях 1993 года (расстрел Белого дома). В произведении упоминаются чеченские войны и убийство политика Бориса Немцова. Автор на исторических примерах показывает, как Россия постепенно становится тоталитарным государством, напоминающим СССР.