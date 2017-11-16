Вопреки распространенному мнению, отчасти навеянному тревожной тональностью российских СМИ, мы живем в сравнительно стабильном политическом окружении. Правители – как демократические, так и авторитарные – сменяются довольно редко. Не приходится удивляться, что когда это все же происходит в каком-то уголке мира, то многие пытаются примерить происходящее на себя: а в нашей стране такое возможно?

Подобную реакцию вызвал и переворот в Зимбабве, где военные отстранили от власти президента Роберта Мугабе. Однако проецировать события в далекой и несчастной африканской стране на Россию не стоит. Шансов на то, что у нас в обозримом будущем произойдет нечто подобное, очень мало. И дело не в том, что Зимбабве в Африке, а Россия – цитадель православия и последнее прибежище традиционных ценностей. На черном континенте есть режимы, в структурном отношении почти ничем не отличающиеся от современной России, – например, в Габоне. Однако Зимбабве не из их числа. Сходство есть, но довольно отдаленное.