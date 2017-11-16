Лондонский театр «Олд Вик» провел собственное расследование и узнал о 20 случаях домогательств со стороны Кевина Спейси, который был художественным руководителем с 2004 по 2015 год. Об этом пишет газета Guardian.

Случаи домогательств были до 2013 года, большинство из них происходили до 2009 года. «Это крайне недопустимо, “Олд Вик” извиняется за то, что не смог создать атмосферу или культуру, в которой люди могли бы свободно говорить», – цитирует газета заявление театра.

За время работы Спейси в театре вокруг него появился «культ личности», из-за которого младшие сотрудники и молодые артисты не могли рассказать, что с ними происходило, указывает «Олд Вик». Никто из тех, кто рассказал о домогательствах со стороны Спейси, не выдвигали никаких обвинений.

Театр начал расследование после того, как мексиканский актер Роберто Кавасос обвинил Спейси в том, что он приставал ко многим мужчинам в «Олд Вике». Он говорил, что у многих молодых парней была своя «история о Кевине Спейси». По словам Кавасоса, жертвами домогательств были только те, кому было меньше 30 лет. Большинство актеров рассказывали, что театр закрывал глаза на обвинения в адрес Спейси.

Многие актеры рассказывали Кавасосу, что Спейси приглашал их к себе якобы для разговора о карьере. Когда они приходили на беседу, для них был накрыт столик с шампанским.

Скандалы, связанные с ним, начались после того, как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Тот рассказал, что, когда ему было 14 лет, Спейси пытался заняться с ним сексом.

В домогательствах актера также обвинили другие люди.

Ассистент по съемкам, который работал вместе со Спейси над «Карточным домиком» рассказывал о харассменте. Другие люди, также работавшие над сериалом, говорили, что он создал «токсичную» рабочую атмосферу из-за сексуальных домогательств.

Актер, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что когда ему было 17, Спейси домогался его. В 1984 году тот встретился с ним для того, чтобы взять интервью на поступление в летнюю актерскую школу. Спейси предложил 17-летнему парню переночевать, а когда тот проснулся, то увидел лежащего на себе актера.

Режиссер Тони Монтана рассказывал, как Спейси домогался его в баре и приглашал поехать домой. По словам Монтаны, актер после этого схватил его гениталии и преследовал до туалета.

Бывшая телеведущая из Бостона говорила, что Спейси приставал к ее сыну в 2016 году.

Актер Гарри Дрейфусс утверждал, что Спейси домогался его у себя дома. В этот момент в помещении был отец Дрейфусса, но несколько лет он ничего не знал о случившемся.

Из-за скандалов пострадала карьера Спейси. Его фактически уволили со съемок «Карточного домика», ему отказались вручать специальную премию «Эмми», вырезали из юбилейного специального эпизода популярного комедийного «Шоу Кэрол Бернетт» и фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» за месяц до премьеры.