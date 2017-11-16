«Газпром» в 2017 году на 60% увеличит траты на благотворительность. Планируется, что они составят 26,3 млрд рублей, рассказали источники Bloomberg.

Наибольшие суммы направят на строительство парков «Россия: моя история» и спортивного комплекса в Иркутске.

Как отмечает издание, траты «Газпрома» на благотворительность сравнимы с тратами ExxonMobil. Однако объемы рыночной капитализации последней в семь раз выше «Газпрома».

«Мы видели, что подобную практику широко применяли для финансирования строительства объектов для зимних Олимпийских игр в Сочи, и никто не ожидает, что это изменится в обозримом будущем», – сказал партнер Macro Advisory в Москве Крис Уифер.

Аналитик Deutsche Bank AG Павел Кушнир заявил, что такие решения ставят под сомнение стремление «Газпрома» сократить расходы.

Инвесторов также смущает сопротивление компании направлять 50% чистой прибыли в виде дивидендов. По итогам 2016 года компания направила только 20% прибыли государству.

За последние три года акции «Газпрома» подешевели на 7%. Сейчас капитализация компании составляет 3,05 трлн рублей.

В России на сегодняшний день построено 17 парков «Россия: моя история».