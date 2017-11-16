Министерство юстиции направило предупреждения о возможном включении в список СМИ – иностранных агентов девяти изданиям, передает «Интерфакс».

Предупреждения получили: «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeL.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода», татаро-башкирская служба «Радио Свободы» (Azatliq Radiosi), проект «Фактограф».

15 ноября законопроект о СМИ – иностранных агентах в третьем чтении единогласно одобрила Госдума. Инициатива в дальнейшем поступит на одобрение в Совет Федерации и после этого его должен подписать президент России.

«Настоящее время» накануне опубликовал письмо, полученное от Минюста.

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/930840895599120384