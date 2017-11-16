Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что появится в суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его цитирует «Прайм».

«Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании “Роснефть”. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», – сказал Сечин.

Он также добавил, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства».

Глава госкомпании заявил, что уже высказывал свою позицию в письменных показаниях и публичных выступлениях.

Сечин дважды не явился в суд по повестке: 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев накануне заявил, что глава компании находится в служебной командировке, поэтому не смог посетить заседание суда.

В третий раз его вызвали на заседание 22 ноября.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки $2 млн у «Роснефти» за одобрение приватизации «Башнефти». Бывшего министра задержали в ноябре 2016 года сразу после получения денег от Сечина. Улюкаев вину не признает и называет ситуацию провокацией.