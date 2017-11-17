«Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о поисках инопланетной жизни» – сборник обстоятельных эссе (вышел в издательстве «Альпина нон-фикшн») и одновременно проект, реализованный британским физиком и популяризатором науки Джимом аль-Халили. Именно он задумал собрать под одной обложкой версии ученых и мыслителей, так или иначе вовлеченных в тему космоса. Например, вопросом, вынесенным в заглавие, один из соавторов книги Моника Грэйди задавалась еще семнадцать лет назад в своей работе «Search for Life». Статью для настоящего сборника Грэйди решила целиком посвятить Марсу. На Красной планете, самой изученной в Солнечной системе, пока не удается найти твердых признаков жизни. И, пожалуй, это мешает считать перспективы колонизации, лелеемой человечеством, чем-либо, кроме фантастики. Впрочем, не все так однозначно, полагает автор.
Марс – каменистая планета, диаметр которой составляет около половины диаметра Земли. Он в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля, и проходит свою орбиту почти за два земных года. Несколько необычной чертой Марса является скорость его вращения вокруг собственной оси, которая очень близка земной, вследствие чего марсианские сутки совсем ненамного превышают земные. У него очень слабая атмосфера, преимущественно из углекислого газа, давление которой составляет всего около 6 мбар (для сравнения: среднее давление воздуха на Земле – около 1000 мбар). Одним из многих преимуществ нашей атмосферы являются ее теплоизолирующие свойства, благодаря которым средняя температура земной поверхности равна примерно +15°С. Марс лишен подобной теплозащиты, и тепло Солнца (в количестве менее половины поступающего на Землю, поскольку Марс дальше) почти полностью уходит: средняя температура на Марсе около –55°С. Для сравнения: если Земля лишится атмосферы, ее средняя температура упадет до –18°С.