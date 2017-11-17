О невозможности обслуживания Венесуэлой собственного долга говорили давно. В ноябре неизбежное наконец стало реальностью. Однако главный вопрос остается открытым – как будет реструктуризирован 150-миллиардный долг и на что смогут в итоге рассчитывать кредиторы?

Тринадцатого ноября рейтинговое агентство Standard & Poors снизило кратко- и долгосрочный рейтинг Венесуэлы в иностранной валюте до уровня SD (selected default) с предыдущего уровня СС. Причины прозрачны – Венесуэла не выплатила проценты по облигациям в объеме $200 млн в тридцатидневный grace-период (льготный период, когда можно без санкций заплатить проценты). Ранее страна неоднократно не выплачивала проценты в срок, но всегда укладывалась в grace-период.