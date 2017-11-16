Facebook ввел функцию, которая поможет пользователям узнавать больше о СМИ, на которые они подписаны. Об этом пишет Verge.

В публикациях из ленты новостей появится специальная кнопка. Нажав на нее, пользователь узнает дополнительную информацию о СМИ, подготовившем материал. Функция поможет понять, как издание добыло информацию. В будущем, Facebook начнет делиться информацией о сотрудниках СМИ и его собственниках.

Представители Facebook пояснили, что функция пока находится в режиме бета-тестирование. Соцсеть выбрала несколько изданий, которые участвуют в эксперименте. Известно, что в список попали AP и Vox.

13 ноября Guardian написал о журналистах, которые помогают Facebook бороться с фейковыми новостями. Они пожаловались, что их труд использовали для пиара социальной сети, а борьба с фейками ни к чему не привела.

Несколько фактчекеров признались, что оказались на грани конфликта интересов: журналисты получают деньги за помощь Facebook, но параллельно работают в своих изданиях, которые анализируют и критикуют роль социальной сети в распространении дезинформации. По словам одного из журналистов, механизм по борьбе с фейковыми новостями «не работает вообще, лживые сведения по-прежнему становятся виральными и распространяются слишком быстро». Собеседник Guardian выразил сожаление, что в Facebook не стали отчитываться по итогам борьбы с фейками.

В декабре 2016 года в Facebook объявили о сотрудничестве с крупнейшими информационными агентствами и компаниями, которые помогут соцсети отсортировать фейковый контент и поставить на него специальную отметку. Среди участников – Associated Press, Snopes, ABC News, PolitiFact и FactCheck.org. В мае 2017 года журналисты Guardian проверили результат совместной работы Facebook и СМИ и выяснили, что и без того спорная маркировка не всегда работает корректно.