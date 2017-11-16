Татарстанская прокуратура проверила сообщения о том, что в Казани установили два терминала по продажам криптовалют. Их владельцу вынесли предостережение о «недопустимости нарушения законодательства». Сообщение об этом размещено на сайте прокуратуры Татарстана.

Терминалы проверили после того, как о них написали СМИ. Автоматы по продаже биткоинов установила фирма, зарегистрированная в Уфе, но в кассовых чеках была компания, которая не значится на налоговом учете.

Прокуратура отмечает, что предоставление возможности обменять «виртуальную валюту» на рубли или на иностранную валюту – это потенциальная вовлеченность в сомнительные операции, которые проводятся в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Старший помощник прокурора Татарстана в беседе с РБК уточнил, что бизнесмен, который устанавливал автоматы, должен теперь их убрать.

Первый аппарат по продаже биткоинов в Казани появился 3 ноября в продуктовом, второй установили 7 ноября в круглосуточном магазине. Стоит такой автомат 59 тысяч рублей.

Сейчас биткоины и другие криптовалюты находятся в «серой зоне», потому что нет никаких российских законов, которые регулировали бы эту сферу. В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать правила регулирования. В них должны прописать официальные определения блокчейна и криптовалюты, а также создать систему по контролю за ICO.

Путин говорил, что использование криптовалют несет риски. По его словам, через них можно отмывать деньги, полученные преступным путем, уходить от налогов, финансировать терроризм и заниматься мошенничеством.