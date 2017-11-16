В Йошкар-Оле маршрутка столкнулась с лесовозом с прицепом. Погибли 12 человек, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. В МВД предполагают, что авария произошла из-за снегопада.

Как уточняет ТАСС, еще пять человек госпитализировали с травмами. Среди них был ребенок.

https://twitter.com/MchsMariEl/status/931181435700088832?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rtvi.com%2Fnews%2F6663-v-mariy-el-marshrutka-stolknulas%27-s-lesovozom%2C-est%27-pogibshie

На месте работают сотрудники экстренных служб. В район ДТП выехали главы республиканского МВД и ГИБДД.