Вообще-то выборы 2011 года были единственными, когда кремлевский кандидат (собственно Владимир Путин) был выдвинут за полгода до голосования, и еще в сентябре страна знала, кого ей придется выбирать весной. Все остальные разы выдвижение происходило в декабре; в 2007 году только после выборов Госдумы было объявлено, что в президенты пойдет Дмитрий Медведев, причем потешную интригу «Медведев или Иванов» добросовестно хранили до самого последнего момента все заинтересованные стороны, и даже любительская кремленология была тогда бессильна – федеральные телеканалы строго соблюдали паритет между двумя «преемниками», и угадать фаворита по объемам отведенного ему эфирного времени было невозможно.

О своем участии в выборах 2004 года Владимир Путин объявил на прямой линии в декабре 2003-го, ну а 2000 год и так все помнят – Новый год, отставка Бориса Ельцина, Путин и.о., и хотя его открыто называли преемником с самого назначения премьером, то есть с августа, в принципе никаких неожиданностей исключать было нельзя, эпоха к этому располагала – отставленный в августе премьер Сергей Степашин тоже, скорее всего, думал, что сможет пойти в президенты, но ошибся, и для премьера Путина любой неверный шаг в его преемническую осень тоже мог стать роковым.

Так или иначе, вся история этих неполных двадцати лет показывает, что даже в ноябре волноваться о невыдвижении «основного кандидата» еще не стоит, Кремлю спешить некуда, время еще есть – от двух недель до месяца. Но – чуть ли не впервые за эти годы – не волноваться почему-то не получается. Ощущение нездорового затягивания выдвижения стало почти всеобщим. Что происходит? Может быть, Путин действительно решил не выдвигаться?