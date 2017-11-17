Tesla представила электрический грузовик с автопилотом Semi. Об этом сообщается в твиттере компании.

https://twitter.com/Tesla/status/931385739769561088

Грузовик способен проехать без подзарядки на максимальной скорости и с максимальной загрузкой 500 миль (около 800 километров). Для дополнительного маршрута протяженностью 400 миль Tesla Semi должен заряжаться в течение получаса.

Ожидается, что производство Tesla Semi начнется в 2019 году; стоимость грузовика пока неизвестна. К 2020 году, по замыслу компании, электрофура станет полностью автономной.

https://twitter.com/Tesla/status/931384413182599168

Кроме того, компания Илона Маска продемонстрировала обновленный спортивный автомобиль Tesla Roadster. Без подзарядки он может проехать до 620 миль (около тысячи километров), до ста километров в час автомобиль разгоняется за 1,9 секунды, максимальная возможная скорость превышает 400 километров в час. Предполагается, что для потребителей спорткар будет доступен с 2020 года, стоимость базовой модели составит от $200 тысяч..

https://twitter.com/Tesla/status/931388019830951936