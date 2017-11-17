Телеканал ТНТ с 20 ноября перестанет демонстрировать фильмы иностранного производства и полностью переходит на российский контент. Об этом рассказал руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, зрители и рекламодатели больше интересуются собственными проектами ТНТ, чем зарубежным контентом на телеканале. Как передает ТАСС, Джанибекян добавил, что «ТНТ – единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели».

Глава «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» отметил, что в результате отказа от закупок зарубежного кино ТНТ перестанет зависеть от курса валют и других внешнеэкономических факторов. «Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур – и у них нет возможности выкручивать нам руки», – сказал Джанибекян.

Он добавил, что руководство телеканала не боится потерять аудиторию, а напротив, «делает ее вечер еще интереснее». Основные передачи ТНТ – шоу Comedy Club, Comedy Woman, сериалы «Ольга», «Физрук» и другие; с 20 ноября в слоте, где раньше телеканал демонстрировал зарубежные комедии, будут идти шоу «Где логика?», «Импровизация», «Однажды в России» и другие, а вечером в пятницу – по-прежнему Comedy Club.

Две трети передач на ТНТ производят собственные телепроизводители канала – Comedy Club Production и Good Story Media. Иностранные фильмы для ТНТ и других каналов «Газпром-медиа» закупала компания Solaris Promo Production владельца Евразийского трубопроводного консорциума Александра Карманова. Как уточнил Джанибекян, оставшиеся у ТНТ библиотеки по контракту с Solaris будут реализовываться на других каналах «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».

По данным Mediascope, которые приводит «Коммерсантъ», доля аудитории кино на ТНТ по будням в его целевой аудитории сократилась с 12,6% в 2015 году до 11,9% в ноябре 2017 года. Средняя доля канала тоже снизилась за это время с 12,8% до 10,6% соответственно.