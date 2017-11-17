Итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola, упоминавшаяся в докладе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон», начала поставки своей продукции в Россию. Об этом пишет газета «Ведомости».

Член совета директоров винодельни Наталия Мейлунас рассказала, что в Россию отправлена первая пробная партия из 500 бутылок вина. Импортером выступила российская Winestria; информацию подтвердила заместитель директора этой компании Татьяна Сидорова.

Сидорова уточнила, что почти всю партию уже зарезервировали покупатели, в свободной продаже окажется не более ста бутылок. Розничные цены на вина Fattoria della Aiola установлены следующие: 1360 рублей за Вianco dell’Aiola, 1800 рублей за Logaiolo и 1720 рублей за Chianti Classico Aiola. В дальнейшем продукция винодельни будет предлагаться ресторанам, отелям, винным бутикам.

Тосканское винное хозяйство Fattoria della Aiola, по данным ФБК, связано с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Сама винодельня еще в марте отвергла какую-либо связь с Медведевым.

С 2012 года Fattoria della Aiola принадлежит Илье Елисееву, зампреду правления Газпромбанка и однокурснику Медведева. В марте 2017 года Елисеев заявлял, что вложения в этот бизнес – его «сугубо частная инвестиция»; 16 ноября он подтвердил эту информацию «Ведомостям».