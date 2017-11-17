В Индии команда неврологов разработала приложение, которое поможет бороться с порнозависимостью. Об этом пишет Guardian.

Бенаресский индуистский университет собрал группу специалистов, целью которых было найти способ помочь пациентам, которые смотрят слишком много порно и не могут остановиться.

Приложение назвали Har Har Mahadev. Это индуистская молитва, которая призывает бога Шиву уничтожить все зло.

Приложение включает религиозные песни или речи бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы каждый раз, когда пользователь пытается посмотреть контент для взрослых.

По словам разработчиков, в будущем в приложении появятся песни для разных религиозных конфессий, например, для мусульман. В программу добавят мотивационные речи Махатмы Ганди и нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора.

В 2015 году правительство Индии решило заблокировать почти 900 сайтов с порноконтентом, но всего через несколько дней отказалось от этой идей. Власти встретили масштабное сопротивление и побоялись обвинений в цензуре.