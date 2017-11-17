Знаменский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева. Об этом сообщил его адвокат Руслан Закалюжный, передает «Интерфакс». Ранее о приговоре Лопыреву написал «Коммерсантъ».

По словам Закалюжного, также Лопырев оштрафован на 150 млн рублей. Свою вину генерал ФСО не признал, защита намерена обжаловать приговор.

Суд признал Лопырева виновным в получении взяток более чем на 6 млн рублей (статья 290 УК РФ) и в незаконном хранении патронов (статья 222 УК РФ). Его не стали лишать звания и государственных наград, а также вернут арестованное имущество, за исключением 6 млн рублей.

Лопырева задержали в ноябре 2016 года и отправили под арест. Следователи считали, что он получал взятки в особо крупном размере от предпринимателей за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ. При задержании у Лопырева обнаружили 1 млрд рублей.

Лопырев с 2003 года руководил Службой охраны ФСО на Кавказе. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что он курировал строительство государственных резиденций, в том числе в резиденции президента России «Бочаров ручей».