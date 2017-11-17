Вице-президент Apple по разнообразию и меньшинствам Дениз Янг Смит покинет компанию до конца года. На своей должности она не проработала и года. Об этом сообщает TechCrunch.

По данным источников издания, поводом для ухода Смит стали ее комментарии о белых мужчинах. Выступая на конференции, вице-президент Apple сказала, что «если в комнате находятся 12 белых мужчин с голубыми глазами, они все равно будут представлять разнообразие».

Слова Смит вызвали неодобрение среди сотрудников Apple и журналистов. Они решили, что вице-президент таким образом оправдывает отсутствие расового и полового разнообразия в руководстве компании.

Apple подтвердила TechCrunch отставку Дениз Янг Смит. Представитель корпорации сказал, что для Apple «разнообразие – это путь к инновациям». Компания возьмет на эту должность Кристи Смит. Она проработала 17 лет в консталтинговой компании Deloitte. Смит присоединится к Apple в начале 2018 года.

Дениз Янг Смит проработала в Apple почти 20 лет. До поста вице-президента по разнообразию и меньшинством она занималась в компании управлением персоналом.