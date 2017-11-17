Компания РЖД возобновила продажу билетов в плацкартные вагоны, которая была приостановлена в начале месяца из-за конфликта с ФАС по поводу тарифов. Сейчас билеты можно купить на любую дату до 15 января (РЖД начинает продавать билеты за 60 дней до отправления поезда). Republic вкратце напоминает суть конфликта, приведшего к остановке продажи билетов.

Билеты в плацкартные и общие вагоны не продавались с 3 ноября. Продажа была приостановлена из-за отсутствия соглашения о размере их индексации с 1 января между РЖД и государством.

Тарифы на перевозку в плацкартных и общих вагонах устанавливаются на государственном уровне. Как правило, они индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а убытки компенсируются из бюджета. Тарифы на купе и СВ в РЖД устанавливают самостоятельно (по согласованию с ФАС).

Тарифы на 2018 год индексироваться не будут. Такое итоговое решение ФАС приняла 10 ноября, уже после приостановки продажи билетов. В ведомстве его называли компромиссным – в то время как РЖД и ФПК просили разрешения проиндексировать тарифы на 3,9%, в самой ФАС намеревались уменьшить его на 10%.

В ФАС потребовали от РЖД улучшить качество услуг в плацкартных вагонах. В частности, компания должна установить кондиционеры и биотуалеты во всех поездах дальнего следования. В ведомстве подчеркнули, что низкий уровень услуг влияет на пассажиропоток, а его уменьшение, в свою очередь, приводит к убыткам РЖД, которые потом вынуждено компенсировать государство.

ФАС обнаружила, что в отдельных случаях стоимость плацкартного билета превышает стоимость купе и самолета. Например, из Москвы в Екатеринбург билет на рейс «Победы» с багажом стоит 4098 рублей, купейный билет в поезд «Томич» – 4457 рублей, а плацкартный – 4767,3 рубля. Комментируя эти данные, в ведомстве подчеркнули, что РЖД «все равно, какова цена плацкарта и сколько мест не продано», потому что при незаполнении плацкартных – в отличие от купейных – вагонов компания ничего не теряет.

С 2010 года средняя стоимость билета в плацкарт увеличилась в 2,26 раза. При этом тарифы на поездки в купе выросли лишь в 1,26 раза.