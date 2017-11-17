Жительница штата Мичиган заявила, что бывший президент США Джордж Буш-старший домогался до нее 25 лет назад. Об этом сообщает CNN.

По словам женщины, инцидент произошел в апреле 1992 года. Тогда ей было 30 лет и она собирала пожертвования на кампанию по переизбранию Буша, который занимал президентский пост (в 1993 году Буш проиграл выборы Биллу Клинтону). Она и члены ее семье делали совместное фото с президентом, и в этот момент он опустил свою руку и схватил ее сзади.

Женщина заявила, что сначала даже толком не поняла, что происходит, а потом решила, что наверняка это было случайностью. Однако, недавние обвинения в адрес Буша со стороны других женщин заставили ее пересмотреть свою позицию и рассказать о случившемся.

Женщина пожелала сохранить анонимность, заявив, что не хочет излишнего внимания прессы. Представители Буша-старшего пока не комментировали инцидент.

Новое обвинение, отмечает CNN, стало первым заявлением о неподобающем поведении Джорджа Буша во время непосредственного нахождения на посту президента.Все предыдущие обвинения охватывали период последних 15 лет, когда Буш не занимал никаких должностей.