Жительница штата Мичиган заявила, что бывший президент США Джордж Буш-старший домогался до нее 25 лет назад. Об этом сообщает CNN.
По словам женщины, инцидент произошел в апреле 1992 года. Тогда ей было 30 лет и она собирала пожертвования на кампанию по переизбранию Буша, который занимал президентский пост (в 1993 году Буш проиграл выборы Биллу Клинтону). Она и члены ее семье делали совместное фото с президентом, и в этот момент он опустил свою руку и схватил ее сзади.
Женщина заявила, что сначала даже толком не поняла, что происходит, а потом решила, что наверняка это было случайностью. Однако, недавние обвинения в адрес Буша со стороны других женщин заставили ее пересмотреть свою позицию и рассказать о случившемся.
Женщина пожелала сохранить анонимность, заявив, что не хочет излишнего внимания прессы. Представители Буша-старшего пока не комментировали инцидент.
Новое обвинение, отмечает CNN, стало первым заявлением о неподобающем поведении Джорджа Буша во время непосредственного нахождения на посту президента.Все предыдущие обвинения охватывали период последних 15 лет, когда Буш не занимал никаких должностей.
- Впервые о неподобающем поведении Буша рассказала актриса Хизер Линд. По ее словам, в 2013 году бывший президент (ему тогда было 89 лет) трогал ее сзади и рассказывал ей «грязную шутку» во время совместного фото.
- Впоследствии о домогательствах Буша заявили еще пять женщин. В их числе оказались актриса, писательница, журналистка и дочь сотрудника ЦРУ. В большинстве случаев, инциденты были аналогичны тем, которые описала Линд.
- После обвинений Линд представитель экс-президента заявил, что тот просто «шутил» и принес извинения за то, что поведение Буша задело актрису. В дальнейшем представители политика ситуацию не комментировали.