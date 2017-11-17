Газета «Ведомости» 17 ноября написала, что российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады, если сборную Россию не пустят на Игры в Корею. Телекомпании объяснили, что им просто будет это невыгодно. Пока окончательного решения о том, будут ли выступать российские спортсмены в Пхенчхане нет, его должны принять в декабре. Но, несмотря на это, каналы все равно продолжают вести переговоры о покупке прав на трансляцию и готовиться к Играм.

Олимпиаду в Пхенчхане собираются показать «Первый», «Россия 1» (ВГТРК) и «Матч ТВ». По словам нескольких источников «Ведомостей», если российскую сборную не допустят к играм, то «Первый» и «Россия 1» от трансляции откажутся. Проблема заключается в том, что если спортсмены из России не поедут на Олимпиаду, то это резко снизит аудиторию трансляций: российским зрителям будет неинтересно смотреть Игры, где нет национальной сборной. Поэтому каналам нет смысла платить десятки миллионов долларов за покупку прав на показ Олимпиады, реклама не окупит эти траты.

С «Матч-ТВ», объяснили собеседники «Ведомостей», ситуация сложнее. Так как это спортивный канал, то он может собрать достаточные рейтинги и без спортсменов из России. Но не исключено, что он может в конце концов отказаться от показа Игр.

@widget type=post-embed id=87732

Источники газеты отметили, что Россия может принять политическое решение, что каналам надо будет проигнорировать показ Олимпиады. Если Международный олимпийский комитет не отстранит сборную и передаст решение в руки федераций по видам спорта, то каналы уже будут определяться с показами перед Играми.

Хотя приготовления уже начались: одна из телекомпаний отправляет в Корею команду комментаторов и экспериментирует с интернет-трансляциями. Ее сотрудник объяснил, что Олимпиада – это «отличный тест» перед чемпионатом мира по футболу. ВГТРК уже купил права на показ Игр, «Первый» заключил соглашение, но пока не подписал контракт.

Пока неизвестно, будет ли в конечном итоге Россия выступать на Олимпиаде. 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить Российское антидопинговое агентство в правах. В начале декабря состоится заседание исполнительного комитета МОК, на котором будут решать, допускать ли российскую сборную до Игр в Пхенчхане или нет.

В начале ноября газета New York Times писала, что Россию допустят на зимнюю Олимпиаду 2018 года только при выполнении нескольких условий. Среди них – пропуск церемонии открытия, выступление спортсменов без национального гимна и даже полный запрет на упоминание страны в течение всех двух недель соревнований. МОК назвал эту публикацию «спекуляцией».

Сейчас действуют две комиссии, которые ведут расследование о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Дениса Освальда, изучает пробы с Олимпиады в Сочи. Вторая, которой руководит Самуэль Шмид, ищет причастность российских чиновников к сокрытию применения допинга. Комиссия Освальда в начале ноября отстранила от Игр за нарушение антидопинговых правил лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. У них отобрали медали, им запретили выступать на Играх. 9 ноября признали виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде еще четырех российских лыжников: Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову. Если отстранения продолжатся, то Россия может потерять первое место на сочинской Олимпиаде.