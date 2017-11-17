В ночь на 17 ноября курс биткоина впервые превысил отметку в $8000. Об этом сообщается на сайте Coinmarketcap.

Капитализация биткоина приблизилась к отметке в $130 млрд. Криптовалюта подорожала на фоне новостей о возможном запуске фюьчерсов для биткоина. Такие планы были у чикагской биржи CME Group (крупнейшая в мире по торговле деривативами).

Другая причина роста курса – вероятное появление новых, институциональных инвесторов. В декабре 2017 года на рынок криптовалют могут прийти крупные игроки, которые обеспечат приток денег и еще сильнее ускорят рост курса биткоина.

По состоянию на 14:10 мск, курс биткоина скорректировался до $7912.

7 ноября биткоин почти преодолел отметку в $8000, но из-за коррекции упал до $5500. Курс криптовалюты обвалился почти на 30% в третий раз за год. В июле 2017 года криптовалюта падала сразу на 38%, а в сентябре и вовсе на 40%, но каждый раз биткоин снова вырастал и бил новые рекорды.

Причиной обвала назвали биткоин кэш – криптовалюту, которая отделилась от оригинального биткоина в августе 2017 года. Только за период с 10 по 12 ноября курс биткоин кэш вырос на 40% почти до $2500.

Инвесторы постепенно отказываются от классической криптовалюты из-за увеличенного в биткоин кэш размера блока. Новая криптовалюта позволяет проводить транзакции дешевле и намного быстрее. 8 ноября владельцы биткоина отказались увеличивать размер блока в оригинальной криптовалюте, поэтому большинство инвесторов решило уйти в биткоин кэш.