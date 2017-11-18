Лгут все – это не секрет. Впрочем, можно врать, говоря чистую правду, попадая таким образом в «серую» зону между правдой и ложью. Благодаря недавнему исследованию психолога-бихевиориста Тодда Роджерса, появился даже специальный термин – paltering – для обозначения введения в заблуждение с помощью правдивой информации.

Раньше исследования фокусировались на двух типах обмана: активная ложь, когда человек открыто приводит не соответствующие действительности сведения, и пассивная, когда правдивая информация умалчивается. Тодд Роджерс в своей работе обратил внимание на третий тип: правдивые заявления, которые предназначены для того, чтобы создать ложное впечатление или ввести в заблуждение. И он довольно распространенный, особенно среди политиков и бизнесменов.