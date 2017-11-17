Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров, с 2000 года занимавший пост генерального директора издания. Об этом сообщила «Новая газета».

За кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 журналиста «Новой», большинство сотрудников газеты. Голосование прошло 17 ноября. Кроме Кожурова, претендентами на должность главреда были шеф-редактор издания Алексей Полухин и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

Кожеуров сменит на посту главреда «Новой» Дмитрия Муратова, который руководил изданием 22 года. О том, что Муратов решил покинуть пост главреда, он сам сообщил 13 ноября. Муратов останется издателем «Новой» и будет председателем редакционного совета газеты.

Кожеуров входил в число основателей «Новой газеты» вместе с Муратовым и другими бывшими журналистами «Комсомольской правды» – Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Кожеуров также был первым главным редактором «Новой» до 1995 года, после него этот пост занял Муратов.