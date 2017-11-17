Владелец РБК Григорий Березкин заинтересовался возможной покупкой издания «Деловой Петербург». Об этом в телеграм-канале сообщил The Bell со ссылкой на неназванные источники, близкие к ДП.

Представитель Березкина подтвердил, что акционеры ДП «вышли с предложением» о продаже издания. «Мы внимательно изучаем эту возможность, так как деловые СМИ нам интересны», – пояснил он.

Источник The Bell рассказал, что акционеры ДП заинтересованы в сотрудничестве с Березкиным, поскольку это «хоть какая-то гарантия защиты от [Евгения] Пригожина и других интересантов». О том, что Пригожин рассматривает возможность приобретения ДП и «Фонтанки», в конце октября сообщили источники «Новой газеты». Сам бизнесмен заявил, что планов покупать оба издания у него нет.

По данным «Медузы», переговоры о продаже ДП велись с «Национальной медиа группой» (НМГ) Юрия Ковальчука. В НМГ это отрицали.