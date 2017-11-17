Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг извинился перед Турцией за ошибки, которые допустили во время учений альянса в Норвегии, пишет газета Hurriyet. В материалах к учебной операции портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Ататюрка и имя действующего президента Реджепа Эрдогана поместили в список врагов.

Столтенберг объяснил, что ошибка, которую совершил один человек, не отражает официальной позиции НАТО. Виновником оказался норвежец, который не работал в альянсе, а только участвовал в учениях. Его сразу же отстранили и уволили из армии.

Власти Норвегии будут решать, привлекать ли виновного к каким-либо дисциплинарным наказаниям.

Газета пишет, что он по ошибке поместил изображение Ататюрка, так как не знал, как он выглядит.

Как только Турция узнала, что портреты Ататюрка и Эрдогана оказались во вражеском списке, она отозвала 40 солдат с учений. «Такой альянс не может быть союзником», – сказал турецкий президент.

В Норвегии с 8 по 17 ноября проходили учения «Трехзубое копье – 2017». В них участвовали информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции.