Герольдмейстером Палаты лордов (The Gentleman Usher of the Black Rod, или кратко Black Rod) в парламенте Великобритании впервые за 650 лет ее истории назначена женщина. Об этом сообщает Reuters.

Этот пост заняла Сара Кларк, ранее занимавшаяся организацией Уимблдонского турнира по теннису. Ее должность будет называться The Lady Usher of the Black Rod. К своим обязанностям Кларк приступит в начале 2018 года.

Одна из важнейших обязанностей герольдмейстера – участие в ежегодной церемонии открытия парламента. В ходе церемонии перед герольдмейстером, который приглашает депутатов Палаты общин на слушание тронной речи, трижды захлопывают дверь нижней палаты в знак ее независимости от королевской власти. Затем дверь открывается, и депутаты переходят в Палату лордов, чтобы выслушать обращение монарха.

Должность герольдмейстера впервые упоминается в документах 1361 года, тогда ее занял Уолтер Уайтхорс. С тех пор пост занимали 60 человек.

В Палате общин есть аналогичная должность – она называется парламентский пристав (Serjeant at Arms). Он вместе с герольдмейстером участвует в церемонии открытия парламента. Первой женщиной на этой должности стала в 2008 году Джилл Пэй, она уволилась в 2011 году.