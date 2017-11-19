Пятнадцатого ноября в журнале Rolling Stone вышел большой материал, посвященный основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. В разговоре с его автором, Нилом Штрауссом, предприниматель сделал то, что люди на его месте делают редко: попросил у журналиста совета по поводу личной жизни. «У тебя нет идей, с кем я мог бы встречаться? – сказал Маск. – Если я не влюблен, если у меня нет долговременного партнера, я не могу быть счастливым». Учитывая, что Штраусс – автор известной книги об искусстве пикапа, неудивительно, что этот вопрос был задан именно ему. И все же признания Маска выглядят так, будто один из самых известных людей планеты боится одиночества.

В этом он не уникален. Целый ряд врачей сравнивают одиночество в современном обществе с эпидемией и убеждают относиться к нему соответственно. В Великобритании призывают признать социальную изоляцию одним из состояний, несущих серьезный риск здоровью и жизни. Чувство оторванности от окружающих традиционно приписывают пожилым, но в последние годы набирает силы новая тенденция: одиночество молодеет. Так, опросы британцев показывают, что 27% людей в возрасте 18–24 лет считают себя «одинокими большую часть времени» – это вчетверо больше, чем в группе стариков старше семидесяти. Чаще всего этому способствует интенсивная учеба и работа.

Одиночество действительно ассоциируют с вредом для здоровья, и притом серьезным. Например, ученые из Чикагского университета пришли к выводу, что социальная изоляция увеличивает риск преждевременной смерти на 14%. Получается, что одиночество для человека вдвое хуже, чем ожирение. Согласно другому исследованию – метаанализу, проведенному в 2010 году, – у людей со слабыми социальными связями вероятность умереть на 50% больше (при прочих равных), чем у обладателей крепких связей в обществе, независимо от пола, возраста и состояния здоровья. Это, пишут авторы работы, позволяет сравнивать эффект от недостатка социализации с вредом от курения и употребления алкоголя.