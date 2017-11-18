Алгоритмы Google, способные давать прямые ответы на вопросы, облегчили стандартный поиск и стали основой для голосовых помощников. Сейчас система, как показали исследования, может ответить на большинство задаваемых вопросов, в основном корректно. Однако даже при этом, учитывая масштаб трафика, в абсолютных цифрах число ошибок, как отмечают критики, также оказывается значительным.

Систему не раз критиковали за некорректные ответы – данные, взятые из сомнительных источников и вынесенные на первое место в поисковой выдаче. Она предполагала, что четверо президентов США, включая Гарри Трумэна и Вудро Вильсона, были членами «Ку-Клукс-Клана» (в качестве источника приводилась статья с неподтвержденными данными), на вопрос об отношении Бога к людям выдавала источник, утверждавший, что «Бог любит только христиан», называла Барака Обаму королем Соединенных Штатов (слова были взяты с крайне правого сайта Breitbart) и пересказывала слухи о том, что он планирует государственный переворот.

Со временем ошибки исправляются, алгоритмы корректируются. Компания отчитывается о том, что методы поиска улучшаются для выдачи данных, более заслуживающих доверия (по информации Google на 2017 год, из общего объема выдачи менее одного процента информации оказывается некорректной или оскорбительной).

Тем не менее, ошибки продолжают привлекать внимание. Некоторые из примеров приведены в недавней статье Wall Street Journal. В ответ на вопрос «Какие руководители были худшими за всю историю?» система выдала одиннадцать имен, среди прочего – бывшего главу авиакомпании Continental Airlines Гордона Бетуна, хотя период его руководства сопровождался развитием компании (появление своего имени в таком контексте он назвал «полным идиотизмом»). Все это – без каких-либо ссылок. В другом случае систему обвинили в публикации неверной даты налоговых выходных (в эти дни в некоторых штатах США проводятся распродажи). Владелец одного из магазинов предположил, что это дезинформировало часть покупателей, «потому что люди верят, что если Google так сказал, значит это правда».

Почему это важно?

Одна из причин – развитие мобильного и голосового поиска. «Поиск на мобильных устройствах отличается от поиска на десктопах, – отмечал несколько лет назад глава Alphabet, материнской компании Google, Эрик Шмидт, представляя формат избранных ответов (featured snippets). – Важны простота и скорость». Модель рассчитана на то, чтобы пользователи задавали вопрос и получали прямой ответ – хотя он может оказаться и ошибочным.