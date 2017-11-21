С душевным трепетом приступаю я к статье со столь многообещающим названием, но нет сил больше от нее уклоняться. Пятого ноября не состоялось обещанной Вячеславом Мальцевым революции. Более того, положа руку на сердце, даже самый отчаянный революционер должен признать, что в сегодняшней России нет условий для каких-либо революций, майданов, маршей миллионов и тому подобных сокрушающих режим действий. То есть не признавать, конечно, можно по известному принципу «если теория противоречит фактам, то тем хуже для фактов». Однако подобный подход не приблизит нас к реальной модернизации России.

На модернизацию сверху тоже особых надежд не осталось. Кремль, пользующийся широкой поддержкой населения и не опасающийся революций, вряд ли вдруг откажется от давно уже принятой стратегии «не раскачивать лодку». Серьезные реформы, как показали времена Горбачева и Ельцина, лодку сильно раскачивают, а значит, нынешние здравомыслящие правители заниматься этим не будут. Есть отработанные механизмы удержания власти в среднесрочной перспективе даже при стагнации в экономике. А долгосрочная перспектива вряд ли волнует Кремль.

Биться головой о стену или рвать на ней волосы?

Скорее всего, сложившаяся политическая система просуществует еще довольно долго. Конечно, рано или поздно позитивные преобразования в России вновь начнутся. Но если поздно, то как же сейчас жить? Что делать?