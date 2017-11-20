По мере нарастания напряженности вокруг президентских выборов: состоится ли выдвижение Владимира Путина; если да, то почему оно затягивается; как президент намерен подбирать будущий состав правительства? – возникают вопросы о судьбе премьер-министра Дмитрия Медведева. Шутливый вопрос журналиста Life, готовится ли глава правительства к выдвижению, стал поводом потоптаться на теме президентских амбиций главы правительства. Масла в огонь подлил и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, своевременно опубликовавший в «МК» отрывок из мемуаров, разоблачающий его давнего политического противника. Подставляют ли Медведева разговорами о возможном выдвижении на пост президента или, напротив, поднимают его политические котировки?

Выделим несколько факторов, имеющих ключевое значение для положения Медведева. Фактор первый – демонстративное сближение в последние полгода премьер-министра с президентом, причем практически сразу после острой конфликтной ситуации, связанной с выходом фильма-разоблачения «Он вам не Димон» и обвалом рейтинга главы правительства. Переломным моментом могла стать совместная поездка с Путиным в Арктику и практически интимное посещение острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Это вполне в духе Путина: принимать стратегические решения на природе – говорят, что вопрос о рокировке в 2012 году Путин решил с Медведевым в августе 2011 года во время рыбалки. Тогда еще премьер, он должен был донести до своего преемника, нескрываемо готовящегося ко второму сроку, очевидно плохую новость – момент Путин оттягивал до последнего, лишив Медведева малейшего шанса на контригру.