Опубликованные на прошлой неделе данные Мосгорстата о средней зарплате в Москве произвели сенсацию: 91,8 тысячи рублей в месяц – это неправдоподобно много даже для столицы. В тот же день в Департаменте экономической политики и развития Москвы фактически опровергли цифры, заявив, что реальная зарплата в городе с учетом малого бизнеса (Мосгорстат вынес его за скобки) как минимум на 20 тысяч меньше. Но кому интересны запоздалые комментарии?

Легко представить недовольство, которое вызвала новость у людей в провинции, попав в соцсети. Многие привыкли считать глубоко несправедливым положение Москвы и москвичей, зарабатывающих, по общероссийским меркам, незаслуженно большие деньги (среднемесячная зарплата в России летом 2017 года составляла 39,3 тысячи рублей). Характерно, что речь в данном случае идет даже не о бюджетном неравенстве – тоже ненавистном, но имеющем более сложную природу, чем может показаться. А именно о возможностях столичных домохозяйств.

В попытках выяснить, откуда у респондентов уверенность, что Москву в стране не любят, социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) получили в конце лета следующие типовые ответы: «В Москве высокий уровень жизни по сравнению со всей страной», «Все считают, что москвичи – богачи», «Потому что там все хорошо, а в стране все плохо», «Считают, что москвичи в раю живут». Попробуем, однако, отбросить стереотипы о зависти и непримиримой враждебности провинции по отношению к центру. А вместо этого зададимся целью посмотреть на Москву непредвзято – с точки зрения объективных условий жизни в мегаполисе, ее стоимости и сопряженных с ней жертв и ограничений. Выразим их в цифрах.