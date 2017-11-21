Майнинг – процесс создания криптовалют – набрал уже такие масштабы, что эксперты всерьез заговорили об угрозе, которую он несет экологии. Эмиссия цифровых денег и подтверждение транзакций требуют все больше электроэнергии. Учитывая, что курс биткоина стремительно идет вверх и недавно преодолел отметку $8000, интерес к этой криптовалюте растет, соответственно поднимается и расход электричества.

По примерным подсчетам основателя авторитетного сайта Digiconomist, аналитика криптовалют Алекса де Вриса, для получения прибыли биткоин-майнерам придется сжигать более 29 тераватт-часов электроэнергии в год, чтобы разрешать сложные криптографические задачи, которые обеспечивают операции с биткоинами и добычу новых единиц криптовалюты. Примерно столько же энергии ежегодно требуется таким странам, как Словакия и Оман.