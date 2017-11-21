Сеть пиццерий Papa John’s оказалась в центре скандала. Ее руководитель Джон Шнаттер, комментируя падение продаж, обвинил в этом Национальную футбольную лигу. Поводом стали акции протеста игроков – демарши при исполнении гимна. По некоторым данным, они привели к снижению рейтингов, что, в свою очередь, могло повлиять на эффективность рекламы, хотя эта связь и неочевидна. Тем не менее Шнаттер заявил, что «это надо было подавить в зародыше».

Столкнувшись с критикой, компания извинилась. Но история уже привлекла внимание «альтернативных правых», движения, пропагандирующего белый национализм. Протесты в НФЛ были организованы чернокожими игроками – в знак протеста против расовой дискриминации. Расисты, услышав заявление Шнаттера, предложили компании свою поддержку.

«Пришло время, когда арийская раса должна сплотиться вокруг арийской пиццы и обеспечить ей высокие продажи», – написал Эндрю Англин, редактор расистского сайта Daily Stormer. «Теперь это официальная пицца для альтернативных правых, – заявил лидер националистической группы Identity Evropa Эли Мозли. – Мы поддерживаем бренды, которые поддерживают нас».