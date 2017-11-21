Россия и США на полных парах идут к новому острому политическому кризису – на этот раз в сфере стратегической ядерной стабильности.

На прошлой неделе администрация Трампа представила Конгрессу и союзникам США по НАТО свою новую стратегию принуждения РФ к соблюдению Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который, как считает американская сторона, Москва нарушила, разработав, испытав и в конце 2016 года развернув запрещенную договором крылатую ракету наземного базирования с дальностью свыше 500 км в составе ракетного комплекса «Искандер». Якобы уже развернуты два дивизиона новых ракет SSC-8 по четыре пусковых установки в каждом (в российских источниках фигурирует как 9М729, возможно, наземный аналог морского «Калибра»).