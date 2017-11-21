Провал коалиционных переговоров в Германии – не проблема. Настоящая проблема – мужские эго, более важные для своих обладателей, чем политическая ответственность перед страной.

Коалиционные переговоры между консерваторами, либералами и «Зелеными» в Германии провалились. Меньше чем через полтора месяца переговоров (при их обычном сроке в два а то и три месяца) лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер демонстративно покинул переговорный процесс. «Лучше не править вовсе, чем делать это неправильно», – заявил он.