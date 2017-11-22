Выпускники Оксфорда. Фото: Paul Hackett / Reuters

Британская пресса обвинила престижные вузы – включая Оксфорд и Кембридж – в том, что они «шпионили» за выпускниками, рассчитывая найти потенциальных жертвователей. По данным расследования, они передали данные сотен тысяч человек компаниям, занимающимся сбором финансовой информации. Университеты признали, что эта практика существует, однако заявили, что действуют в соответствии с законом. Управление комиссара по информации Великобритании пообещало провести расследование.