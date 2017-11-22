Одной из ключевых тем текущей политической повестки дня стала возможная правка Конституции РФ. Всплеск интереса к этой теме связан не только и не столько с последней законодательной инициативой коммуниста Владимира Бортко. Все началось гораздо раньше: по мере того как Владимир Путин принялся энергично ротировать кадры в своем окружении, тема сопутствующих институциональных изменений (в том числе и конституционных) тут же дала о себе знать.

Разогрев общественности вели и анонимные телеграм-каналы, время от времени сообщавшие об обсуждении тех или иных сценариев конституционной реформы. Пока все это выглядит как спонтанная многосоставная политическая спекуляция, вызванная в большей степени неопределенностью политического будущего Путина, готовящегося к избранию на последний срок. Однако какой бы сценарий для себя ни выбрал Владимир Путин, ему практически неизбежно придется приспосабливать под себя Основной закон.