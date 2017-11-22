Джон Коллисон не очень любит говорить о своем состоянии. «Все это просто упражнения в математике», – говорит он. И все же в прошлом году он, 26-летний ирландец, стал самым молодым в мире self-made миллиардером – человеком, заработавшим состояние свыше миллиарда долларов самостоятельно, а не получившим его в наследство. Основа его капитала – компания, о которой большинство вряд ли слышали (да и не должны), созданная им вместе с братом несколько лет назад. Сегодня их стартап Stripe оценивается в $9,2 млрд, а доля каждого из братьев – в $1,1 млрд.

Коллисоны родились в городке Лимерик, а затем жили в центральной Ирландии в деревне Дроминир населением немногим более ста человек. Братья с детства выделялись среди сверстников. Старшего, Патрика, местная газета назвала «самым умным парнем в Ирландии» – в 2005 году, в 16 лет, он выиграл национальный конкурс молодых ученых Young Scientist and Technology Exhibition с проектом по созданию новой версии языка программирования Lisp. В том же году Патрик окончил школу и поступил в Массачусетский технологический институт на основании результатов тестов, которые он сдал еще в 13-летнем возрасте.

Два года спустя 18-летний Патрик и 16-летний Джон основали свою первую компанию Shuppa, занимавшуюся разработкой приложений, облегчающих процесс покупки на аукционах eBay. Поскольку ирландские власти не дали стартапу финансирования, братья отправились искать его в Кремниевую долину. Там проектом заинтересовался бизнес-инкубатор Y Combinator. Получив от инвесторов $10 тысяч и объединившись с еще двумя молодыми предпринимателями (и тоже братьями), Коллисоны создали фирму Auctomatic, которая позволяла управлять онлайн-аукционами. Меньше года спустя, весной 2008-го, четверо компаньонов продали бизнес малоизвестной канадской компании и за одну ночь стали миллионерами – за их проект предложили $5 млн. Джону в тот момент было 17 лет.