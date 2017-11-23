Если вам надоел рекламный автообзвон и голосовые рассылки, вы не одиноки. По всей видимости, в США c этим еще хуже. По подсчетам сервиса YouMail, в октябре американские потребители получили 2,49 млрд автоматических звонков – на 4,1% больше, чем в сентябре. За первые 10 месяцев этого года – почти 25 млрд звонков. То есть за это время до каждого взрослого американца роботы дозвонились почти сто раз. Только в прошлом месяце автоматы совершали по 80,5 млн звонков в день, пишет Wired.

Проблема нежелательных автозвонков в США стала настолько острой, что Федеральная комиссия по связи на прошлой неделе приняла новые правила, согласно которым телефонные провайдеры могут блокировать потенциальные звонки от роботов и голосовые рассылки до того, как абоненты их получат. Ожидается, что такая мера значительно снизит количество автоматических звонков, но вряд ли она станет панацеей.