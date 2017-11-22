В коллизии с «кающимся мальчиком» Николаем Десятниченко самая бесспорная величина – те, кто негодуют и проклинают мальчика. Вот по их поводу никаких сомнений, кажется, и быть не может; о них даже не скажешь, что они неправы, там нет такой категории, как правота или неправота, вместо нее там мертвечина казенной идеологии, поддерживаемой только государственным ресурсом. С некоторых пор существует слово «победобесие», но и оно не вполне адекватно, потому что, если риторика и поведение бесноватых на протяжении долгого времени полностью совпадает с официальной генеральной линией, есть большие сомнения в том, что перед нами бесноватые – скорее симулянты, которые играют в победобесие, пока это выгодно, модно, положено, а когда генеральная линия сменится, закончится и игра.

Религиозное следование государственному историческому канону – это в любом случае навязанная модель поведения, и претензии здесь логичнее предъявлять тем, кто такую модель навязал, но они-то как раз либо молчат, либо даже, как Дмитрий Песков, выступают с примиренческих позиций, делая ситуацию еще более абсурдной, поэтому спорить о мальчике в любом случае не с кем и незачем – кажется очевидным, что люди, затягивающие традиционную шарманку о попранных святынях, либо неискренни, либо не уполномочены вести дискуссии, потому что должны оставаться в заданных ранее рамках. В любом случае позиция «давайте напишем на него в ФСБ, давайте проверим его учителей, давайте проверим мэрию Нового Уренгоя» – безнравственна, отвратительна и не заслуживает оправданий.

Здесь логика подсказывает, что если мальчика ругают циники и обманщики, то мальчик должен быть заведомо хорошим – но это как раз уже спорная территория хотя бы с той точки зрения, что душа тинейджера всегда потемки, и к тому же тинейджеры, как и дети вообще, как и молодежь, лучше многих умеют произносить то, что положено, и то, чего от них ждут; нет более талантливых конформистов, чем дети и подростки, и даже когда мальчик говорит то, что вам нравится, не спешите к нему с умильными объятиями – вы и ему сделаете только хуже, и себе обеспечите последующее разочарование. Устами тинейджеров истина не глаголет, и разумнее было бы разделить личность оратора и содержание его речи. Личность – не трогать, содержание – обсуждать так, как если бы это была анонимная рукопись, найденная в бундестаге.