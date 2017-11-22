Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского
Давно известно, что Google фильтрует контент, но последние действия компании в этом направлении перешли все границы. Двадцатого ноября в ходе пресс-конференции Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Alphabet, которой принадлежит Google, заявил, что ведется работа над исключением российских пропагандистских сайтов RT и Sputnik из новостного агрегатора Google News. «Мы не хотим блокировать эти сайты, мы работаем иначе, – сообщил Шмидт. – Я определенно против цензуры и за ранжирование новостей. Вот чем мы занимаемся».