Одни и те же слова, используемые в разных странах, могут иметь совершенно разные значения.

Полицейский в Стокгольме говорит на английском и поэтому может помочь иностранцу, обратившемуся к нему с вопросом, он заботится о безопасности и готов оказать первую медицинскую помощь людям на улицах, которые он патрулирует. Полицейский в Каракасе, столице Венесуэлы, возможно, не очень грамотно говорит даже на родном языке, в большей мере задумывается не о безопасности, а о том, чтобы ежедневно пополнять свой карман на $10–20, чтобы арестовать и оштрафовать стольких людей, сколько предписывает ему план, даже если не все из наказанных им людей совершали правонарушения. А если кому-нибудь станет плохо, он в лучшем случае лишь вызовет «скорую», а то и вовсе скажет, что это не его дело.

Оба человека называются полицейскими, однако, как можно заметить, содержание этих понятий заметно различается. Поэтому отличается и отношение к ним. В столице Швеции вполне можно довериться стражам порядка, в Каракасе – напротив, возможно, есть основания еще больше насторожиться, потому что от человека в форме может исходить дополнительная опасность. Человеческая интуиция, таким образом, должна содержать две разные пользовательские инструкции, которые будут применяться в зависимости от того, с каким из двух случаев сталкивается индивид.

Патрульная полиция взаимодействует с людьми, поэтому человеку легко сформировать интуицию и ответную реакцию в таких случаях. Люди из развивающихся стран часто на собственном опыте сталкиваются с недобросовестностью полиции, поэтому, посещая другую развивающуюся страну, не ждут от стражей порядка ничего хорошего и ведут себя с ними осторожно. Например, столкнувшись с ними на улице, стараются не рассматривать их подолгу, открыто не фотографировать, лишний раз не обращаться к ним с вопросами, опасаясь, что это может привести к неприятностям. Попадая в развитую страну, благодаря личным наблюдениям они понимают, что полицейские не представляют собой угрозы, наоборот, они обеспечивают безопасность, поэтому можно расслабиться и насладиться редким чувством спокойствия.