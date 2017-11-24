Мы все теперь читаем каналы в Telegram. Формат коротких сообщений очень привлекателен: он идеально подходит для того, чтобы пересказать интересную статью, поделиться слухом или какой-нибудь житейской мудростью. И мы решили попробовать перенести этот формат на сайт. Раз в неделю мы будем просить известных предпринимателей или просто деятельных людей рассказать, чему они научились за прошедшие семь дней, – в телеграм-стиле. Партнер этого проекта – телеграм-канал «Темная сторона», посвященный искусству управления стартапами, командами, собой и в конечном итоге жизнью. Первую статью написал автор «Темной стороны», серийный предприниматель и инвестор Аркадий Морейнис.

Редакция попросила написать меня о том, почему полезно читать телеграм-каналы. Я подумал-подумал и решил написать, почему полезно вести телеграм-канал.

1. Я начал вести канал, чтобы заставлять себя учиться каждый день. Говорят, что эффективного обучения не происходит, если не фиксировать результаты. Научился чему-то новому – написал пост, зафиксировал результат. Ежедневные посты – это очень быстрый показатель того, что ты учишься каждый день. Есть о чем написать – сегодня ты чему-то научился. Не о чем писать – значит, ничему не научился.