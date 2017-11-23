Прошедший в Сочи саммит России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию и встреча Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом (секретно доставленным российскими ВКС из Дамаска) накануне стали кульминацией ноябрьского дипломатического марафона Путина, посвященного политическому завершению российского военного вмешательства в Сирии. В ноябре Путин уже дважды встречался с президентом Ирана, трижды с президентом Турции, дважды обсуждал сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом (более часа длился их телефонный разговор в понедельник) и лично проинформировал о результатах переговоров с Асадом лидеров Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Египта (правда, проигнорировал руководство ЕС). Это невероятный темп, отражающий большие личные ставки и вовлеченность Путина.