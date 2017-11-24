Спустя год после избрания на пост президента Дональд Трамп получил редкий шанс реализовать одно из своих обещаний – в Конгрессе одобрен план налоговой реформы. Правда, видение реформы у двух палат разное, и до конца календарного года, как надеялся Трамп, принять единый проект могут не успеть.

Центральная идея реформы Трампа состоит в том, что снижение налогов на крупный бизнес простимулирует рост экономики, увеличение заработных плат и создание новых рабочих мест. Критики полагают, что ее результатом будет лишь увеличение государственного долга.

Что предлагают американцам

Шестнадцатого ноября Конгресс США начал активную работу над Законом о сокращении налогов и рабочих местах. Палата представителей приняла свой проект на пленарном заседании, а Сенат утвердил свой в профильном комитете по финансам. Тексты двух проектов существенно различаются. Все это осложнит работу согласительной комиссии, если дело до нее дойдет.

1. Палата представителей хочет упростить шкалу прогрессивного налога на доходы физических лиц – вместо нынешних семи ставок (10, 15, 25, 28, 33, 35, 39,6%) предлагается использовать четыре (12, 25, 35 и 39,6%). Сенат же планирует слегка понизить верхнюю ставку до 38,5% без сокращения числа ставок.

2. Палата представителей хочет сократить корпоративный налог немедленно и сделать снижение налогов на физических лиц постоянным; Сенат предлагает снизить корпоративный налог с 2019 года, а индивидуальные ставки сократить лишь до 2026 года.