61-летний Томас Харгроув более тридцати лет работал криминальным репортером. В то время, признается он, его «главной задачей было использовать цифры, чтобы шокировать людей». В 2004 году, работая над историей о проституции, он случайно наткнулся на отчет ФБР по убийствам – тысячи случаев с описанием жертв и обстоятельств их смерти. Именно тогда Харгроуву пришла идея, которая изменила его жизнь: что, если имея все эти данные, кто-нибудь сможет распознать похожие случаи и таким образом обнаружить серийных убийц, до сих пор ускользавших от полиции?

Только в США ежегодно остаются непойманными 5000 человек, совершивших убийство. Часть из них делают это не впервые. Часть этой части – осторожные или удачливые серийные убийцы, которые, скорее всего, не остановятся, пока не будут арестованы. Харгроув решил изменить статистику собственными руками: он написал программу, которая анализирует базу данных убийств по ряду параметров и ищет там совпадения, которые будут означать, что несколько преступлений совершены одним и тем же человеком. О смелом и сложном проекте по поиску серийных убийц рассказывает New Yorker.